Verso l'imbarco con due motorini rubati a Parigi dentro l'auto: nei guai due fratelli

Nei giorni scorsi la polizia stradale di Genova ha arrestato due fratelli per il riciclaggio di due motorini precedentemente rubati.

La pattuglia della sottosezione autostradale di Sampierdarena, impegnata in un posto di controllo, alla barriera di Genova Ovest, ha fermato una Bmw diretta all'imbarco traghetti del porto di Genova che trasportava, in parte sul tetto ed in parte dentro l'auto, due scooter senza targa.

Gli agenti hanno notato che i nottolini di accensione erano stati manomessi e hanno avuto conferma dai colleghi francesi che i due motocicli trasportati erano stati rubati a Parigi nell’ultimo mese.

I due fratelli sono stati portati nel carcere di Marassi.