Furgone in fiamme, via Gramsci chiusa e poi riaperta

Incendio in via Gramsci martedì 23 agosto alle 20.30 circa.

A prendere fuoco un furgone diretto verso ponente che si è fermato all'altezza di piazza Sant'Elena, prima di essere completamente avvolto dalle fiamme.

Il conducente è riuscito a scendere in tempo e a mettersi in sicurezza mentre il mezzo briciava. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i vigili che hanno chiuso la strada per consentire le operazioni di spegnimento.

Un quarto d'ora è stata riaperto il traffico su una carreggiata e alle 22.30 la viabilità è tornata regolare.