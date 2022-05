Movida a Quinto, segnalati 5 minori dalla polizia locale

Quello dei giardini di Quinto è un problema segnalato ogni fine settimana dagli abitanti, un punto di ritrovo di giovani e giovanissimi, che la scorsa estate ha portato le forze dell'ordine a dover intervenire per risse, spaccio e disturbo della quiete pubblica.

"La movida si sposta, i controlli pure, ieri sono iniziati una serie di controlli sul levante, con particolare attenzione ai giardini di Quinto", comunica l'assessore alla Polizia Locale Giorgio Viale. "I controlli antidroga hanno purtroppo dato esito positivo con alcuni minorenni segnalati.

Ringrazio i nostri ragazzi per l'impegno anche in contesti non certo facili".

I controlli che la polizia locale ha svolto sabato sera nei giardini di Quinto, tra l'altro appena restaurati e consegnati alla città, hanno portato a segnalare cinque minori per possesso di sostanze stupefacenti.