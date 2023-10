Gasperini: "Scavalcati dalla Samp per la licenza Uefa, da lì l'ira dei tifosi"

Prima udienza dibattimentale del processo a carico di alcuni ultrà genoani in tribunale a Genova nella mattina di mercoledì 18 ottobre 2023. Ha deposto in aula in qualità di testimone il mister di allora Gian Piero Gasperini.

Nel ripercorrere la sua esperienza in rossoblu, l'allenatore si è soffermato, su domanda del pm, al periodo nel quale ebbe modo di vedere in gradinata alcuni striscioni denigratori sul proprio conto e su quello dell'allora presidente, Enrico Preziosi.

La causa principale di tale malumore, secondo il tecnico piemontese, derivava dalla mancata possibilità di giocare le competizioni europee, guadagnate sul campo dalla squadra ma poi alla medesima negate per problemi economici del club. Al posto del Genoa, a giocare in Europa League fu la Sampdoria, posizionata immediatamente dopo in classifica, e la tifoseria rossoblu non gradì detta vicenda.

È stato poi il turno dell'ex difensore del Genoa, Dario Dainelli, che ha riferito di un accesso dei tifosi al campo di allenamento, fin nello spogliatoio, nel 2012, per spronare e incoraggiare i medesimi in un periodo di continue sconfitte in campionato.

A domanda del pm, l'ex giocatore ha riferito come in detta circostanza nessuno dei giocatori o staff rossoblu avesse subito minacce o lesioni ma solo incoraggiamenti per il prosieguo del campionato. Alla fine della stagione il calciatore cambiò casacca. Dainelli ha anche riferito come episodi analoghi di delegazioni di tifosi in periodi di contestazione siano avvenuti anche nelle altre piazze dove ha avuto modo di giocare nella sua carriera.

Sono stati poi sentiti un agente della Digos e un giornalista, che ebbe modo di intervistare Preziosi nel 2022 dopo la cessione del club a 777 Partners. L'udienza è stata rinviata a domattina, 19 ottobre, per l'audizione di ulteriori testi.