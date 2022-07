Viveva in casa con un centinaio di topi e dieci gatti, 67enne ricoverata al San Martino

Viveva da sola, al quarto piano di una casa a San Fruttuoso. Ha solo un fratello la signora Chiara (il nome è di fantasia), 67 anni, e una pensione da ex impiegata. I suoi unici amici erano dieci gatti e un centinaio di topi con i quali divideva la sua misera dimora, dove non c'era nemmeno il letto. È stata ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Martino dove sarà curata anche per "animal hoarding", il disturbo da accumulo di animali.

Dopo il sopralluogo dei veterinari dell'Asl, questa mattina poco dopo le 9, una pattuglia del nucleo ambiente del reparto sicurezza urbana della polizia locale è intervenuta insieme a una dottoressa dell’azienda sanitaria per aiutare la donna. Un mese fa non aveva voluto lasciare la casa e abbandonare gli animali ma grazie ai medici e all'intervento del fratello stamattina si è trovato l'accordo.

Nell'appartamento le condizioni igieniche e sanitarie erano pessime e la proliferazione di grossi ratti grigi aveva messo a rischio la salute della signora che per sua stessa ammissione aveva ormai paura a rientrare in casa. Aveva però chiesto aiuto ai veterinari dell'Asl perchè si era affezionata agli animali e così i dottori hanno fatto il possibile, di concerto con il Comune, per trovare una soluzione.

I dieci gatti sono stati affidati al canile comunale Monte Contessa, dei topi invece se ne occuperà il fratello procedendo con una derattizzazione. Sono stati fatti diversi tentativi di affido in centri specializzati che accolgono le cavie da laboratorio ma nessuna struttura era in grado di ricevere un numero così elevato di animali.