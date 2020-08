Uno spaccia droga e l'altro ruba i fari di un'auto, denunciati entrambi

Nelle ultime ore i carabinieri hanno denunciato due cittadini stranieri nel centro storico. La prima denuncia è scattata da parte dei carabinieri della stazione di Carignano per resistenza a pubblico ufficiale a carico di un 29enne gambiano, domiciliato a Busalla, gravato da precedenti di polizia e irregolare nel territorio nazionale.

Il giovane è stato fermato mentre cedeva della sostanza stupefacente a un acquirente e ha tentato la fuga nei vicoli, ma nonostante l'attiva resistenza è stato fermato e trovato in possesso di presunta sostanza stupefacente.

La seconda denuncia invece è stata operata da parte dei carabinieri della stazione di Maddalena insieme al personale della Compagnia intervento operativo del terzo reggimento Lombardia di Milano. A finire nei guai è stato un 48enne algerino, senza fissa dimora, anch'esso gravato da precedenti, che è stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro e di due gruppi ottici, asportati poco prima da un'autovettura di proprietà di un 51enne che si trovava in sosta in una via adiacente. La refurtiva è stata restituita al proprietario mentre lo strumento utilizzato per il furto è stato sequestrato.