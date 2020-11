Negozio collegato con la centrale operativa, ladro arrestato dai carabinieri

Nel corso della notte fra venerdì 13 e sabato 14 novembre 2020 in via dei Pescatori, un giovane ladro, armato di un arnese in ferro, prima ha forzato la saracinesca e poi ha infranto la vetrina della Casa del Pescatore. Una volta all'interno, si è impossessato di un tablet e di una imprecisata somma di denaro.

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile, allertato dal sistema d'allarme collegato direttamente alla centrale operativa dei carabinieri, è intervenuto immediatamente trovando il malfattore ancora all'interno dell'esercizio, nascosto sotto alcune coperte.

L'uomo, identificato in un marocchino di 27 anni, con a carico numerosi pregiudizi di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato, falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità e altro. Dopo le operazioni di rito è stato trasferito nel carcere di Marassi.