Rubano un'auto 'a spinta' ma si schiantano contro un muro

"Correte, stanno rubando un'auto in via Smirne". La chiamata in questura è arrivata dopo la mezzanotte del 5 luglio da un residente che ha assistito a un tentativo di furto con la tecnica della 'spinta'. I due ladri, dopo aver spaccato il bloccasterzo , si sono messi a spingere il veicolo per portarlo via, ma non hanno fatto i conti con una discesa: l'auto è andata a schiantarsi contro un muro.

Nonostante il fallimento e il fracasso provocato, la coppia ha continuato a girare nel parcheggio armeggiando con un passeggino. Con un tondino di ferro, uno dei due, ha forzato la portiera di un altro mezzo per fare razzia all'interno. Hanno preso una tessera carburante, una borsa di marca molto costosa e la carta di circolazione della macchina che avevano provato a rubare. Il tutto è stato ben nascosto dentro al trasportino pensando di non essere stati visti.

In realtà, avevano già di fronte i poliziotti che li hanno colti sul fatto e arrestati. I due, 25 e 29 anni sono stati processati questa mattina per direttissima.

Gli agenti hanno restituito ai legittimi proprietari gli averi sottratti dalle vetture.