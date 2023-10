Carcinoma mammario, la prevenzione viaggia in treno

A ottobre ritorna il 'treno della prevenzione' del tumore al seno. Parte la tredicesima edizione di 'Frecciarosa', un'iniziativa di Fondazione IncontraDonna e Ferrovie dello Stato Italiane con il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la partecipazione della Società scientifica Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), di Enti e Istituzioni.

Questa edizione si è arricchita anche di un prestigioso riconoscimento, la Medaglia del Presidente della Repubblica per l'alto valore sociale e nazionale dell'iniziativa. Lo scorso anno sono stati coinvolti 25mila viaggiatori, distribuiti 15mila vademecum della salute ed effettuate più di mille prestazioni a bordo treno. L'obiettivo del progetto è favorire attraverso una serie di iniziative la prevenzione del carcinoma mammario, il più diffuso nel nostro Paese.

Fino al 31 ottobre, mese internazionale per la prevenzione e la cura del tumore del seno, medici e volontari si troveranno a bordo dei treni ad alta velocità, ma anche su Intercity e regionali, per raggiungere un pubblico vasto e diversificato. In Liguria si farà tappa il 18 ottobre con consulenze programmate a bordo di due treni Intercity Milano-Ventimiglia e viceversa.

L'obiettivo è effettuare consulti 'a bordo' dei treni, mentre nei FrecciaLounge di Roma Termini e Milano Centrale sarà operativo un desk informativo con volontari per fornire informazioni sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Altra novità dell'edizione 2023 è la distribuzione del 'Disco Vaccinale', strumento di facile consultazione per la promozione di una cultura delle vaccinazioni a ogni età. Punto di forza rimane sempre la distribuzione a bordo treno del 'Vademecum della Salute': una brochure informativa per corretti stili di vita mirata alla prevenzione oncologica. Quest'anno il booklet è stato anche tradotto in inglese ed è disponibile sul sito frecciarosa.it, dove saranno anche previsti teleconsulti due giorni a settimana per l'intero mese.