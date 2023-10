Lupi, nuovo avvistamento nell'entroterra

Cresce in Liguria la preoccupazione per la presenza dei lupi. Un nuovo avvistamento, con un video pubblicato sul gruppo di quartiere 'Quelli di Struppa', è arrivato da Fontanegli, in Valbisagno. I due animali si aggirano in strada al buio, ripresi da una persona che si trova poco distante a bordo di un'automobile. Tra i commenti molti residenti della zona esprimono preoccupazione per la vicinanza degli animali alle case.

Nei giorni scorsi i consiglieri regionali della Lega Sandro Garibaldi e Alessio Piana avevano denunciato l'uccisione di alcune pecore a Monleone di Cicagna e avevano portato alla luce la preoccupazione delle persone residenti nell'entroterra, promettendo iniziative in sede istituzionale.

"Visto il pericoloso avvicinarsi dei lupi ai centri abitati e i continui attacchi - avevano spiegato Piana e Garibaldi -, occorre che, senza ulteriori indugi, venga approvato il Piano di gestione nazionale e dati alle Regioni gli strumenti necessari per affrontare il fenomeno in modo efficace e risolutivo attraverso l’allontanamento, la cattura e il contenimento dei lupi più ‘problematici’. Inoltre, è necessario che Regione Liguria provveda a stanziare ulteriori fondi per i risarcimenti agli allevatori e ai residenti, inserendo nelle casistiche risarcibili anche gli animali d’affezione. In tal senso, nella prossima riunione votante del consiglio regionale sarà discusso l’ordine del giorno che la Lega ha già depositato in Regione Liguria".