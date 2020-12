Incendio in via Finocchiaro Aprile, in fiamme la cucina di un appartamento

Sono usciti di casa in tempo i residenti di un appartamento in via Finocchiaro Aprile dove, giovedì sera, è scoppiato un incendio.

Le fiamme sono partite dalla cucina, ancora da stabilire se per un corto circuito o per una pentola lasciato sul fuoco, e per domarle sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco.

Sul posto anche un'ambulanza ma fortunatamente non si registrano feriti. La polizia locale ha invece interrotto il traffico lungo la via per consentire le operazioni di soccorso.