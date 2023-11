Pugno in faccia da uno sconosciuto davanti al panificio

Un giovane di 23 anni è stato aggredito in via Carlo Barabino alla Foce intorno alle ore 4:40 di giovedì 30 novembre 2023. Il ragazzo si trovava nei pressi di un panificio in compagnia di alcuni amici, all'improvviso si è avvicinato uno sconosciuto che l'ha colpito con un pugno al volto spaccandogli il labbro.

Momenti concitati con la chiamata alle forze dell'ordine e la fuga dell'aggressore. Sul posto è intervenuta una volante della polizia ma il violento aveva già fatto perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe. Intervenuta in via Barabino anche un'ambulanza della Croce Bianca Genovese. Il 23enne è stato medicato sul posto dai militi e ha raccontato ai poliziotti di non conoscere l'aggressore e di non sapere perché sia stato colpito al volto.

Al momento, come detto, l'aggressore non è stato identificato, non sono esclusi ulteriori accertamenti, potrebbero anche essere utilizzate le telecamere di videosorveglianza.