Ex Ilva, oggi l’assemblea dei lavoratori e possibili proteste in città

Dopo il presidio di ieri mattina che ha bloccato le strade di Cornigliano, lo sciopero degli ex lavoratori Ilva è continuato con un picchetto permanente all’interno dello stabilimento.

Questa mattina alle 8 è stata convocata una nuova assemblea davanti all’entrata e non si escludono altre iniziative di protesta in città. Intanto è arrivata ufficialmente la convocazione da parte della Regione per un incontro mercoledì 4 ottobre alle 12.30 nella sede di piazza De Ferrari. Saranno presenti il presidente Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci.

I sindacati parlano di situazione al limite, soprattutto dopo l'ultimo incontro con il Governo che non ha rassicurato i rappresentanti dei lavoratori. In gioco “non solo il destino dei 965 occupati in Acciaierie d'Italia a Cornigliano, ma anche degli oltre 200 lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, ancora in attesa di una proposta di assunzione - come scritto dall'accordo del 2018".

“Con la manifestazione per le strade della città abbiamo voluto sollecitare il governo sui tempi della trattativa con l’investitore privato - si legge in una nota della Rsu - Basta cassa integrazione e subito manutenzione sugli impianti, il governo batta un colpo. Non ci interessa parteggiare per Invitalia o per Mittal, ma chi governa questa fabbrica da Taranto a Genova a Novi deve mettere i soldi per far funzionare gli impianti”.