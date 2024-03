Elezioni Russia: a Genova hanno votato 532 aventi diritto

Sono 532 gli elettori russi che, a Genova, hanno votato per le elezioni presidenziali in Russia. In tutto, in Italia, oltre 4.500 russi hanno partecipato alle votazioni nei seggi allestiti a Roma, Milano, Genova e Palermo: questi i numeri riferiti dall'ambasciata russa sui social network.

Solo a Roma hanno votato 1.560 persone, si legge in un post pubblicato nella notte, secondo cui l'attesa è arrivata a cinque ore, "con una coda che si estendeva su diverse strade". A Milano hanno votato 2.247 elettori. Altri 532 e 196 rispettivamente a Genova e Palermo.

Nessun riferimento all'affluenza attorno mezzogiorno come segnale di contestazione a Putin, nonostante le proteste anche a Genova che hanno raccolto circa duecento persone di fronte al consolato di Russia a Nervi.

Intanto, Putin ha ottenuto oltre l'87% dei voti con un'affluenza superiore al 73%. Elezioni "né libere né oneste", nelle parole di Washington, con numeri che secondo il collaboratore di Alexei Navalny, Volkov, "non hanno il minimo rapporto con la realtà".