C'è un Drago nei cieli: il nuovo elicottero dei vigili del fuoco

C'è un nuovo Drago nei ciele. È rosso e bianco e porta la scritta: vigili del fuoco.

Dopo un lungo e impegnativo percorso formativo, giovedì 19 maggio, per la prima volta, è stato messo in volo operativo il nuovo elicottero dei vigili del fuoco che riporta la sigla: VF152 AW 139.

La formazione ha coinvolto piloti, tecnici di bordo, elisoccorritori, sommozzatori e personale sanitario del 118.

Dalla centrale fanno sapere che il percorso prevede una graduale introduzione in ambiente operativo per arrivare alla sostituzione completa della linea AB412 EP, il cambio è previsto per l'inizio dell’anno prossimo