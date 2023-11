Agenzia dogane e guardia di finanza donano 120 tonnellate di pellet sequestrato in beneficenza

Donazione benefica di oltre 120 tonnellate di pellet sequestrate in porto da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e della Guardia di Finanza di Genova. Destinatari, due enti caritatevoli: la fondazione Exodus Onlus di don Antonio Mazzi e il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Il pellet era stato sequestrato per contraffazione e frode in commercio: dopo aver verificato la non pericolosità del biocombustibile, è stato deciso di donarlo anziché distruggerlo. L'iniziativa benefica è nata specie alla luce del contesto emergenziale legato alla crisi russo-ucraina, alle connesse e rilevanti difficoltà di approvvigionamento di materie energetiche e al loro sensibile aumento dei costi.

La Procura di Genova ha così disposto la devoluzione del pellet agli enti di cui sopra, operazione riuscita grazie anche all'aiuto del personale del Terminal Bettolo e del Genoa Port Terminal, aree portuali in cui la merce era depositata.

L’iniziativa solidale, promossa in vista delle stagioni autunnale e invernale, permetterà un consistente approvvigionamento di materiale energetico a favore di strutture recettive, rsa e famiglie particolarmente bisognose, consentendo anche agli stessi enti beneficiari dell’iniziativa di ridurre i propri costi per l’energia e quindi liberare risorse da destinare ad altri scopi benefici.

L’attività sociale portata avanti dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane di Genova è frutto dell’applicazione del protocollo d’intesa siglato lo scorso aprile e indirizzato al continuo coordinamento e alla sinergia operativa tra le due amministrazioni.