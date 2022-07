Sciopero dei taxi: il corteo dall'aeroporto al centro contro il Ddl concorrenza

È partito intorno alle 10 di mercoledì 6 luglio 2022 dall'aeroporto Cristoforo Colombo il corteo dei taxi genovesi che protestano contro il Ddl Concorrenza e la deregolamentazione del settore prevista in particolare nell'articolo 10. Il serpentone di auto si dirigerà in centro e i tassisti faranno sentire la propria voce, come hanno fatto anche ieri (martedì 5 luglio, ndr) in piazza De Ferrari con un presidio statico e informativo. Giornata in cui una nutrita rappresentanza di tassisti genovesi ha anche partecipato alla grande manifestazione nazionale in piazza della Repubblica a Roma.

Lo sciopero di 48 ore è iniziato dalla mezzanotte tra il 4 e il 5 luglio con un'astensione totale dal lavoro. La centrale operativa della Cooperativa Radio Taxi Genova 010 5966 garantisce esclusivamente il servizio minimo di trasporto 'sociale' per anziani, portatori di handicap e malati.

"L'intera categoria - ha spiegato il Coordinamento sindacale Taxi Genova - si unisce compatta in difesa del servizio pubblico, messo a rischio dalla liberalizzazione del settore e dall'ingresso incontrollato di multinazionali e piattaforme governate da algoritmi e speculazioni finanziarie".

"La richiesta di stralcio dell'articolo 10 dal Ddl Concorrenza - hanno sottolineato i tassisti - va non solo nella direzione di tutelare gli oltre 40mila lavoratori del comparto a livello nazionale (869 solo a Genova, 734 dei quali soci della Cooperativa Radio Taxi Genova) ma anche di continuare a garantire ai consumatori tariffe certe, visibili e controllate, proteggendoli da imprevedibili aumenti di prezzi, variabili a seconda delle condizioni meteorologiche, della richiesta di corse e delle logiche di business".

Il percorso del corteo: rotonda Castruccio, strada Guido Rossa, lungomare Canepa, strada Aldo Moro direzione levante, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, via Cadorna, via XX Settembre, piazza De Ferrari.