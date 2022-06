Precipita dalla passeggiata di corso Italia: 30enne ferito

Attimi di paura nella notte in corso Italia per un uomo di circa 30 anni precipitato dalla passeggiata a uno stabilimento balneare sottostante, facendo un volo di diversi metri.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 4 di giovedì 2 giugno 2022 nel tratto di lungomare di fronte a viale Nazario Sauro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118 con un'ambulanza e il 30enne è stato recuperato e trasportato all'ospedale, le sue condizioni si sono comunque rivelate meno gravi del previsto, è arrivato al pronto soccorso del San Martino in codice giallo. In corso indagini per chiarire la dinamica della caduta, l'uomo sarebbe caduto involontariamente dopo essersi appoggiato alla ringhiera.