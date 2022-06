Birra e formaggio sotto la maglia e fuga, 63enne arrestato per tentata rapina

Un uomo di 63 anni è stato arrestato, per tentata rapina, in via Bertolotti a Cornigliano. Decisivo l'intervento di un poliziotto 'fuori servizio' intorno alle ore 15 di martedì 28 giugno 2022.

L'uomo è entrato in un supermercato, ha preso dagli scaffali una birra e un pezzo di parmigiano e, dopo averli nascosti sotto alla maglietta, ha cercato di allontanarsi senza pagare. Una dipendente si è però accorta della scena e ha iniziato a inseguirlo urlandogli di fermarsi.

Un poliziotto del reparto mobile libero dal servizio e impegnato nella spesa al supermercato, ha raggiunto il fuggitivo mentre stava spintonando la commessa e lo ha bloccato, dopo una piccola colluttazione. A causa della reazione violenta il 63enne è stato portato in questura dagli agenti del commissariato Cornigliano giunti

prontamente sul posto, sarà processato per direttissima.