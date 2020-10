Dopo 12 anni chiude la Conad di Cornigliano, 15 dipendenti in cassa covid

Quanto può essere stonato uno slogan? "Persone oltre le cose" è quello dei supermercati Conad, eppure, dopo 12 anni di attività il negozio di Cornigliano chiude e lascia 15 lavoratori a raccogliere le loro cose e tirar giù la saracinesca. Da domani: cassa integrazione Covid.

«Una serie di concomitanze (caduta del ponte, lavori di via Cornigliano, apertura della Basko), una gestione non illuminata (eufemismo) e scarsi investimenti hanno portato a questo risultato», scrive un post Nicola Poli, funzionario Filcams-Cgil. «Ora 15 lavoratrici e lavoratori, selezionati accuratamente a parere di molti, rischiano di restare senza salario. Molti di loro hanno più di 20 anni di anzianità in Conad, molti hanno carichi di famiglia corposi, altri ancora assistono disabili».

E in riferimeno alla foto dei lavoratori e delle lavoratrici all'ultimo giorno di apertura: «Guardateli, sono persone cui Conad vuol far pagare errori non loro. Sarebbe interessante sapere quanto ha preso la società a titolo di indennizzo per la caduta del ponte e per i lavori di via Cornigliano, soldi incassati e negozio chiuso».