Polizia locale, controlli anti droga nel centro storico: una denuncia

Giovedì 5 gennaio 2023, intorno alle ore 20:30, gli agenti del reparto sicurezza urbana della Polizia locale, impegnati in un servizio di contrasto al consumo e allo spaccio di droga nella zona del Porto Antico, hanno notato un gruppo di stranieri nel tratto compreso tra Sottoripa e vico del Serriglio.

Alla vista degli uomini in divisa il gruppetto si è sciolto, un uomo si è velocemente infilato in vico del Serriglio, nel chiaro tentativo di far perdere le sue tracce all’interno dei vicoli. Gli agenti l'hanno seguito e fermato all'altezza di via San Luca. Alla richiesta di esibire un documento identificativo valido l'uomo ha riferito di essere sprovvisto di permesso di soggiorno valido e ha esibito una carta d’identità italiana.