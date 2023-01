Genova tra le città più congestionate d'Italia: 61 ore imprigionati nel traffico nel 2022

A Genova, in media, nel 2022 ciascun cittadino ha trascorso 61 ore immobilizzato nel traffico: si tratta della 66esima città più trafficata del mondo.

Questo è quanto emerge dal rapporto “2022 Global Traffic Scorecard” di Inrix, una società di ricerche sui trasporti. In cima alla classifica delle città più trafficate d'Italia, nelle prime cinque posizioni ci sono Palermo con ben 121 ore, Roma con 107 ore, Torino con 86, Genova con 61 e Milano con 59. Ma la situazione a Genova - sempre dal dossier - sembra leggermente migliorata rispetto agli anni scorsi: -3% rispetto al 2021, e -15% rispetto al 2019 (anno in cui comunque pesava ancora molto, sul traffico cittadino, l'assenza di un collegamento autostradale dopo il crollo del ponte Morandi). Nel 2020, causa i cambiamenti portati dal covid e dal lockdown, non sono stati raccolti dati attendibili. Ma, rispetto al 2019 e 2021, è diminuita la distanza che gli automobilisti sono riusciti a percorrere in 30 minuti di tempo.

Nel 2022 è anche diminuita, a Genova, la velocità media: negli orari di punta in città si è passati dai 32 km/h del 2019 ai 27 del 2022. Nelle fasce meno trafficate, si è passati dai 40 km/h del 2019 ai 37 del 2022.