Ex Cinema Teatro Alcione, qualcosa si muove dopo oltre 10 anni di abbandono

Tra gli argomenti trattati nel corso della seduta del consiglio comunale di martedì 20 giugno 2023 c'è stata l'interpellanza 29: 'Ex Cinema Teatro Alcione di Via Canevari'. Atto presentato dal consigliere M5S Fabio Ceraudo.

"Considerato che la struttura dell'ex Cinema Teatro Alcione di via Canevari, a seguito del fallimento nel 2010 della Società appaltatrice per i lavori di ristrutturazione, giace in uno stato di degrado e totale abbandono", s'interpellano il sindaco e la Giunta "affinché intervenga in tempi brevi per la messa in sicurezza del sito e chiarisca la destinazione finale del suddetto immobile, relazionando su tempistiche certe".

Ha risposto l'assessore Mario Mascia: "gli interventi di smontaggio della gru saranno uno dei primi interventi inseriti nell'ambito dell'accordo quadro di demolizione e sarà messo in atto a fine settembre".