Molestie alla moglie, ricercato da 6 anni arrestato in stazione

Nella stazione di Chiavari è stato arrestato un uomo di 52 anni, originario del Marocco, che era ricercato da sei anni. L'uomo era stato condannato a un anno e 23 giorni di reclusione per reati legati ad atti persecutori nei riguardi della moglie e per una violazione di domicilio. La sentenza era stata emessa dal tribunale di Rovigo.

Il 52enne, con diversi precedenti a suo carico, aveva lasciato l’Italia per fare rientro nel proprio paese d’origine, dove era rimasto sino al mese di febbraio di quest’anno. Il personale della Polizia ferroviaria di Chiavari lo ha fermato per un controllo in stazione mentre era in attesa di un treno diretto verso il nord Italia.

Dopo le verifiche sulla sua identità personale è emerso il provvedimento di condanna del giudice, terminati gli accertamenti i poliziotti lo hanno portato nel carcere di Chiavari dove dovrà scontare la pena.