Amt, primo controllo intensivo provinciale: 25 multe a Chiavari

Proseguono le verifiche intensive di AMT, impegnata nella lotta all’evasione tariffaria su tutto il territorio, urbano e provinciale. Giovedì 6 maggio, la verifica intensiva si è svolta a Chiavari.

Si tratta di una novità per il levante genovese: è la prima volta, infatti, che in ambito metropolitano viene attuato il metodo della verifica intensiva, ovvero più verificatori contemporaneamente in azione su una stessa fermata o capolinea bus.

Le cinque ore di verifica, dalle 13.30 alle 18.30, sono state programmate con due diverse modalità. Una squadra di VTV ha controllato, con il supporto di due agenti della polizia locale, le fermate bus della stazione ferroviaria di Chiavari, punto di partenza e transito delle linee litoranee per Lavagna/Sestri Levante e Zoagli/Rapallo, di alcune linee del servizio scolastico e di tutte le linee dirette verso l’entroterra del Tigullio Centrale. La seconda squadra ha effettuato i controlli a bordo bus, sulle linee 4, 5 e 98 che collegano Chiavari a Sestri Levante, transitando per Lavagna.

Ad affiancare i verificatori titoli di viaggio provinciali sono scesi in campo anche i VTV urbani che, per la prima volta, hanno effettuato le verifiche in ambito metropolitano; un segnale importante di sinergia e integrazione della nuova azienda.

«Quella di oggi è la prima verifica intensiva che effettuiamo in ambito provinciale - dichiara Marco Beltrami, presidente AMT - Questo tipo di verifica ha il duplice obiettivo di mostrare l’attenzione che poniamo al tema dell’evasione e di riuscire a quantificarne in maniera precisa l’entità. Tornando nello specifico all’attività di controllo svolta oggi, voglio anche evidenziare che è stata effettuata con personale proveniente dalla direzione movimento urbano e dalla direzione movimento provinciale ed è quindi un’attività che mostra visibilmente il percorso di integrazione effettuato. Più in generale vogliamo anche trasferire, con l’iniziativa di oggi, un segnale di auspicata ripresa dell’utilizzo dei mezzi pubblici».

In questa prima operazione di controlli intensivi a levante, sono stati impiegati 13 VTV (6 provinciali e 7 urbani); alle ore 17 i passeggeri controllati erano complessivamente 630 e 25 le situazioni irregolari rilevate per mancanza del titolo di viaggio, pari a un tasso di evasione del 4%.