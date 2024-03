Donna accoltellata dal fidanzato al culmine di una lite: arrestato l'aggressore in fuga

I carabinieri hanno rintracciato e fermato a bordo di un treno l'uomo di 31 anni, originario della Tunisia, che nel pomeriggio di giovedì 21 marzo 2024 ha accoltellato la fidanzata al culmine di una lite nel quartiere del Cep.

La donna, una 40enne, dopo essere stata ferita alle braccia, è scappata trovando rifugio da alcuni vicini che hanno chiamato il numero di emergenza. In via 2 Dicembre 1944 il 118 ha inviato l'automedica Golf 5 e un'ambulanza della Croce Rossa Ponente con una missione partita in codice rosso. Le condizioni della donna ferita si sono fortunatamente rivelate meno gravi rispetto a quanto non sembrasse in un primo tempo, è stata portata in codice giallo al'ospedale di Voltri.

L'aggressore è scappato dopo l'accoltellamento e i carabinieri, intervenuti sul posto, hanno avviato le ricerche con i militari del Nucleo Radiomobile e i colleghi della stazione di Voltri. Il fuggitivo è stato rintracciato su un treno mentre cercava di scappare in direzione Francia. È stato bloccato e arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali,

