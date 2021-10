L'ex non gli apre: lui svuota un estintore e si ritrova coperto di polvere blu

Non era un principe azzurro l'uomo che ieri sera è stato trovato dalla polizia in via san Bernardo ricoperto di polvere blu.

Il 25enne, ubriaco, era tornato sotto le finestre della sua ex dopo averle suonato al campanello in piena notte. Alla richiesta della donna di allontanarsi, lui ha reagito prendendo l'estintore a polvere dalle scale e svuotandolo nel portone.

È stato denunciato per deturpamento e imbrattamento oltre che per ubriachezza.