I due pusher che hanno offerto cocaina ai carabinieri

Hanno offerto cocaina a due passanti in via Porta dei Vacca, ma non sapevano di avere di fronte due carabinieri in abiti civili e sono stati quindi arrestati.

A finire in manette due 30enni originari del Senegal e del Ghana, trovati poi in possesso di sette grammi di cocaina suddivisa in dosi e circa 1.500 euro in contanti.

I militari, nel pomeriggio di martedì 1° febbraio 2022, erano impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga nel centro storico, con l'impiego di pattuglie in divisa e in borghese. Proprio due carabinieri in abiti civili della stazione San Teodoro e Scali sono stati avvicinati dai due pusher, entrambi con precedenti, che gli hanno offerto l'acquisto di cocaina: immediatamente bloccati sono stati perquisiti e poi arrestati.