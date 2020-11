Fumi e rifiuti pericolosi, sequestrata carrozzeria

Scatta la chiusura per una carrozzeria di Casarza Ligure, nell’entroterra del levante.

Tutto è iniziato nel dicembre scorso, quando gli agenti della polizia Stradale di Chiavari hanno controllato la carrozzeria, rilevando che i registri del carico e scarico dei rifiuti pericolosi e le attestazioni di emissioni di fumi nell'atmosfera non erano in regola, non erano rinnovati e non esistevano addirittura più.

L’assenza di documenti e attestazioni di questo genere, che in una carrozzeria garantiscono che i prodotti inquinanti usati nelle lavorazioni non si disperdano nell'ambiente e che i fumi emessi sia limitati e contingentati, ha fatto scattare una sanzione di 2.500 euro.

Trascorsi alcuni mesi, però, il titolare della carrozzeria non ha preso provvedimenti per mettersi in regola, ma ha continuato con la sua attività diventata abusiva. Giovedì mattina gli agenti della Stradale di Chiavari sono quindi interventi su mandato della procura di Genova, sequestrando lo stabilimento, l'impianto di verniciatura con i relativi prodotti e le attrezzature usate per la riparazione delle carrozzerie.