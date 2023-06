Presa a bottigliate sul bus, ragazza finisce all'ospedale

Rissa a bordo del bus notturno. Ieri sera dopo la mezzanotte sulla linea 1, a Caricamento, una ragazza è stata presa a bottigliate a seguito di un parapiglia tra altri passeggeri. Sono intervenute le volanti della polizia e un'ambulanza per prestare i primi soccorsi alla malcapitata.

È soltanto l'ultimo episodio di violenza che si è verificato su un mezzo del trasporto pubblico genovese dall'inizio della stagione estiva. Lo scorso sabato sera, sempre in fascia notturna, sulla linea 699 in via Pastore c'è stata un'altra colluttazione.

"Il verificarsi di episodi di violenza sono ricorrenti e ci teniamo nuovamente a ribadire quanto da noi dichiarato la settimana scorsa durante il consueto tavolo sulla sicurezza con l'amministrazione - commenta Roberto Piccardo segretario regionale Ugl Fna - Ad oggi, su molte linee e in parecchie fasce orarie i tempi di percorrenza sono decisamente inadeguati; a tal proposito ci preme sottolineare che l’azienda Amt, ligia al controllo e all’osservanza delle norme previste per la circolazione dei mezzi, ha prodotto diversi ordini di servizio, nei quali richiama il personale al rispetto assoluto dei dettami previsti, sottolineando i limiti a 30 km orari in molte strade".

Per il sindacato agli autisti Amt è richiesto di accelerare le corse per restare nei tempi di marcia, ma ciò rappresenta un rischio per i dipendenti: "In quest’ottica, condividendo con l’azienda la necessità del rispetto del codice della strada, abbiamo esposto all’Amministrazione la nostra perplessità relativamente alle indicazioni che, invece, vengono date ai colleghi quando gli si 'consiglia' di aumentare la velocità per effettuare le corse nei tempi stabiliti che, ovviamente, non sono fattibili. A fronte di ciò - continua Piccardo - le percorrenze devono necessariamente essere riviste e verificate, per essere adeguate anche ai nuovi limiti della viabilità, ripristinati in diverse aree della città".

In caso di infrazione del Codice della strada, a rimetterci sarebbe l'autista stesso: "La patente è un bene personale dell'autista e ogni sanzione per il mancato rispetto del codice è appunto a carico della persona. Abbiamo ribadito all’Amministrazione che la responsabilità individuale di chi esercita tpl è di osservare il Codice della strada prima e, in conseguenza, tutte le altre indicazioni in materia, specie in tema di orari e di limiti di velocità: consideriamo prioritario, infatti, in ogni contesto, il rispetto del Codice della strada a qualsiasi indicazione diversa, rammentando ai colleghi la necessità di operare con responsabilità e attenzione, senza incorrere in situazioni che metterebbero a repentaglio non solo la patente del conducente, ma anche e soprattutto la sicurezza dell’utenza e dei mezzi. In una città dove la movida è quotidiana, dove il turismo è in crescita bisogna investire aumentando la frequenza dei mezzi, così facendo si evita l'affollamento a bordo".

Tornando sui fatti di violenza a bordo dei mezzi pubblici, Piccardo conclude: "Inoltre, altro fatto gravissimo è dato dal grado di inciviltà di molte persone, manca completamente il rispetto delle regole. Ci chiediamo come possa un autista guidare sereno, avendo dietro il posto guida persone che ascoltano musica ad alto volume, gente che litiga e non si parla solo di scontro verbale...oltre al dover vigilare su persone che pretendono di salite sui mezzi con bici, mobili o altro! L'autista non può e non deve fare il poliziotto. Bisogna iniziare ad insegnare l'educazione sui mezzi e vigilare sul rispetto dei regolamenti poco presenti e poco conosciuti a bordo".