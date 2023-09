Accerchiato e rapinato da un gruppo di minori, un arresto

Ancora una rapina a Genova, commessa da minori non accompagnati. L'episodio è avvenuto poco prima delle 3 di sabato 23 settembre 2023 in piazza Caricamento, dove, oltre alla polizia, si è recata un'ambulanza della Croce Verde, che ha soccorso un 27enne e lo ha trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

Il giovane è stato accerchiato da un gruppo di minori, che, dopo averlo spintonato e ferito, gli ha sottratto smartphone e portafogli. Gli agenti, nel perlustrare la zona, hanno fermato uno dei presunti assalitori e lo hanno arrestato.

La vicenda è ricostruita dall'Ansa, che ricorda come a inizio mese siano stati arrestati tre ragazzi, tra i 15 e i 17 anni, sempre minori stranieri non accompagnati, che armati di cutter avevano rapinato un 20enne in piazza Sarzano. Poche ore prima erano stati arrestati altri due minorenni stranieri per lo stesso motivo.