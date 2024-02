Capitello pericolante, strada chiusa e vigili del fuoco sul posto

Vigili del fuoco e polizia locale al lavoro, verso le 12 di lunedì 19 febbraio, in via del Lagaccio all'altezza della caserma Gavoglio, dove la circolazione è stata interrotta.

I soccorsi hanno infatti ricevuto la chiamata di una persona preoccupata per un capitello pericolante in un palazzo di salita della Capra, dunque si sono precipitati sul posto.

Per far passare i mezzi però è stato necessario chiudere via Lagaccio in quel tratto che, tra l'altro, è abbastanza stretto.