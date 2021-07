Derubata sul bus, sospetti su un'anziana col bastone

Un'insospettabile anziana avrebbe derubato una donna a bordo di un autobus. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 19 luglio 2021.

La vittima, una donna di 59 anni, stava viaggiando a bordo di un mezzo in servizio sulla linea 8 quando è stata scontrata dall'anziana. Poco dopo si è accorta che all'interno della borsa non c'era più il portafoglio, così, una volta scesa in via Canepari, ha chiamato la polizia.

Una volta sul posto gli agenti hanno raccolto la testimonianza della donna e avviato le ricerche dell'anziana, senza però riuscire a rintracciarla. Secondo quanto riferito dalla vittima, all'interno del portafoglio c'erano 300 euro. Indagini in corso.