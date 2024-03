Rottweiler senza guinzaglio uccide cagnolino: "Aumentate le sanzioni ai proprietari indisciplinati"

Terrore al Cep dove, nel pomeriggio del 21 marzo, un rottweiler portato in giro senza guinzaglio ha aggredito e ucciso un piccolo meticcio a passeggio con i padroni.

Ma, a parte questo specifico episodio, in giro per Genova sono ancora tanti i cani tenuti senza guinzaglio e che possono rappresentare un pericolo per altri animali e persone. Se ne è parlato in consiglio comunale dove Valter Pilloni (Vince Genova) ha chiesto provvedimenti per tutelare la sicurezza e l'assessore Sergio Gambino ha replicato che sono aumentati controlli e sanzioni nei confronti dei padroni che non rispettano le regole. Si sta nel frattempo lavorando per nuove aree di sgambatura cani, ma i tempi non saranno brevi.

"Guinzaglio e museruola sono temi regolati dalla legge - dice Pilloni - ma spesso, girando in città, ho visto tanti padroni che non la rispettano. Non sempre si conoscono le leggi, o comunque sono tanti i casi in cui non vengono rispettate".

Per quanto riguarda l'episodio al Cep, il proprietario del rottweiler è stato sanzionato e il suo animale è stato segnalato alla Asl per un'eventuale classificazione come cane mordace (e quindi con obbligo di museruola).

Gambino fa il punto della situazione: "Rispetto all'anno scorso sono aumentate le sanzioni elevate ai proprietari che non rispettano le regole, mentre stiamo lavorando insieme all’assessore Francesca Corso per individuare ulteriori aree di sgambatura per gli animali, ma siccome bisogna lavorare per renderle idonee i tempi saranno lunghi. Nel frattempo, controlliamo il territorio per evitare che situazioni come quella descritta si ripetano. Certamente, se ci fosse identità di vedute anche sul rispetto delle regole, la polizia locale potrebbe svolgere più tranquillamente il proprio lavoro".

Nell'ultimo anno rispetto al precedente Gambino ha fatto sapere che sono raddoppiate le sanzioni riguardo alla conduzione e alle deiezioni dei cani: "Abbiamo cercato di contenere l'atteggiamento estremamente scorretto di chi va in giro con il cane senza guinzaglio".