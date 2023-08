Il cane abbaia disperato, un vicino scavalca per entrare in casa e salva un'anziana

Il cane abbaiava di continuo, come a voler attirare l’attenzione, così il vicino di casa ha capito che era successo qualcosa.

L'uomo, residente a San Quirico, ha scavalcato per entrare nell'appartamento da cui provenivano i lamenti del cane e ha trovato l'anziana padrona riversa sul pavimento impossibilitata a rialzarsi. Matteo, questo il nome del vicino di casa, ha chiamato subito il 112 e richiesto l'invio dell'ambulanza ed è rimasto accanto alla donna rassicurandola.

Anche il cane, vedendo che la sua umana di riferimento era in buone mani, si è calmato e finalmente sono arrivati i soccorsi. Per precauzione la signora è stata ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita.