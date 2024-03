Ladri in azione: tre appartamenti svaligiati in una palazzina, 14mila euro di bottino

Triplo colpo dei ladri in una palazzina di via Camporone con bottino totale di circa 14mila euro, tre gli appartamenti svaligiati. È successo intorno alle ore 11:20 di venerdì 15 marzo 2024 quando gli abitanti si trovavano tutti al lavoro. Una vicina, mentre stava parcheggiando l'automobile, ha notato tre persone con degli zaini che scappavano dal giardino e ha chiamato i proprietari e le forze dell'ordine.

Sul posto è intervenuta la polizia con la scientifica, ma i ladri erano già scappati e sono state avviate le indagini per cercare di rintracciarli. In totale sono stati svaligiati tre appartamenti, dai quali sono stati portati via orologi, denaro contante e monili in oro.

Nel primo caso i topi d'appartamento hanno forzato porte e finestre, dopo aver fatto razzia si sono arrampicati al secondo piano, hanno rotto una finestra e si sono introdotti all'interno della casa per rubare. Poi sono usciti, hanno forzato la porta di un terzo appartamento e hanno nuovamente saccheggiato le stanze prima di fuggire facendo perdere le proprie tracce.

