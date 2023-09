Ubriaco, minaccia il vicino di casa con una pistola

Vecchie ruggini hanno spinto un 67enne a minacciare con una pistola detenuta illegalmente il suo vicino di casa. È successo a Camogli nella tarda serata di lunedì 11 settembre 2023.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e del nucleo radiomobile. All'interno dell'abitazione sono state trovate due pistole, due caricatori e sedici munizioni, il tutto sequestrato.

L'uomo, che secondo quanto riferiscono i militari era in evidente stato di ebbrezza alcolica, è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata e porto di armi in luogo pubblico.