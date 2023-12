Cadono calcinacci da un palazzo, transenne e modifiche viabilità in pieno centro

Notte movimentata in centro, quella tra venerdì 1 e sabato 2 dicembre: dopo le 3 del mattino, polizia locale e vigili del fuoco sono intervenuti in via Peschiera per la caduta di calcinacci da un palazzo.

La strada è stata in parte transennata per tutelare la pubblica incolumità e la palazzina messa in sicurezza. Non si segnalano danni a cose o persone, ma è stato necessario modificare la viabilità e adesso l'accesso alla strada è chiuso da via Assarotti.

Via Peschiera è comunque raggiungibile percorrendo le vie Serra-Gropallo e Felice Romani.