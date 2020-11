Cadavere in avanzato stato di decomposizione su monte Moro

Tragico ritrovamento nei pressi di monte Moro. Nella serata di lunedì 23 novembre 2020 un escursionista ha lanciato l'allarme per la presenza di un cadavere all'interno di una cabina elettrica in disuso. Questa mattina sul posto sono intervenute polizia e vigili del fuoco, anche con l'elicottero, per facilitare le operazioni di recupero della salma.

Il cadavere si presentava in avanzato stato di decomposizione, segno che il decesso non è recente, e non è stato possibile identificare la vittima. Il cadavere è stato portato all'Istituto di medicina legale dove verrà effettuata l'autopsia disposta dal magistrato.

Le indagini sono svolte dalla squadra mobile intervenuta sul posto insieme alla polizia scientifica e agli agenti del commissariato di Nervi. Stando alle prime ipotesi potrebbe trattarsi di un senza tetto, solito stazionare nella zona.