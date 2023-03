Identificato cadavere trovato in un canale di scolo: era un 65enne genovese

È stato identificato il cadavere ritrovato in un canale di scolo a Parma a metà febbraio: si tratta di un 65enne originario di Busalla, Loris Milanese. Come riporta ParmaToday, secondo la ricostruzione della procura l'uomo si era allontanato dal Sert di Parma, che lo curava per aiutarlo a superare la tossicodipendenza, nel mese di gennaio del 2023. Gli inquirenti hanno escluso la pista dell'omicidio: l'uomo - trovato senza vita dall'autista di un mezzo autospurgo - riportava ferite compatibili con una caduta.

Ad accertarne l'identità, l'esito di una serie di accertamenti di carattere medico-legale e di polizia giudiziaria, insieme al ritrovamento di diversi fattori come le chiavi di casa trovate nelle tasche dell'uomo e alcuni documenti con i suoi dati anagrafici: il corpo era stato trovato in avanzato stato di decomposizione.

Milanese, nato a Busalla il 7 maggio 1958, abitava a Parma da un po' di tempo. Sua sorella, interrogata dalla polizia di Stato, aveva detto di non avere notizie del fratello dallo scorso novembre, specificando che, attraverso WhatsApp, aveva verificato che l'ultimo accesso eseguito dal cellulare del fratello risaliva al 15 dicembre 2022.