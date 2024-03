Buche, transenne e ammaloramenti nella creuza: Iren dovrà sostituire la fogna e rifare la mattonata

Erbacce e arbusti invadenti, buche da tempo transennate e pavimentazione sconnessa sulle creuze del ponente. Il grido di allarme è arrivato in consiglio comunale da Elena Manara (Vince Genova) che ha chiesto un intervento urgente su queste tipiche stradine genovesi, testimoni di tempi antichi e gioiellini da preservare, spesso lasciate al degrado. E in salita Rapalli, a Pegli, l'ammaloramento è dovuto alla rete fognaria vetusta, per cui Iren dovrà sostituirla per circa 30 metri rifacendo l'intera mattonata.

La situazione delle creuze a ponente

Manara prende come esempio quelle di Pegli: "Sono strade molto utilizzate che dal mare conducono verso l'entroterra, alcune conducono in viale Modugno, altre verso la Vetta, meta di tante passeggiate e punto di partenza anche per le escursioni più impegnative. Ma lo stato non è buono, anzi quello di salita Rapalli è pessimo. È un percorso molto utilizzato da cittadini e studenti, ma versa in stato di degrado. Occorre eseguire sfalci, pulizia perché il muschio ha reso la pavimentazione scivolosa, e ci sono anche grossi buchi coperti da transenne che andrebbero chiusi al più presto".

"Gli sfalci - ha risposto l'assessore alle manutenzioni Mauro Avvenente - sono stati avviati da tempo su tutte le strade genovesi, secondo un ordine di priorità che viene stilato in base alle indicazioni dei Municipi". A ponente, le operazioni eseguite dalla cooperativa Avs sono state avviate la settimana scorsa su tutto il territorio municipale nelle zone più frequentate di Pegli, Pra' e Voltri: "Entro la settimana prossima è previsto il passaggio degli operatori lungo le creuze di salita Rapalli, via Vespucci e viale Modugno".

Per quanto riguarda gli sfalci, l'assessore del Municipio Ponente Davide Siviero spiega che "l'attenzione è stata focalizzata su via al Santuario delle Grazie, piazzale Gianasso e via Tosonotti, la prima frequentata dai bambini della vicina scuola elementare, la seconda e la terza dagli pazienti dell'ospedale Evangelico. Si proseguirà con viale Modugno, via Vespucci, via dei Reggio, salita Rapalli, via Pegli, per poi spostarsi su Pra'".

Il caso di salita Rapalli: "Dovrà essere rifatta la mattonata"

A proposito invece della condizione della creuza di salita Rapalli, invece, il Municipio Ponente ha già inserito l’intervento nel proprio programma triennale dei lavori pubblici insieme ad altri lavori analoghi da eseguire sul territorio: da alcune verifiche, sembra che gli ammaloramenti della creuza di salita Rapalli siano stati causati da una rete fognaria vetusta. "È stata interessata alla questione Iren Acqua - conclude Avvenente - che procederà alla sostituzione di circa 30 metri di condotta fognaria, con il conseguente rifacimento dell’intera mattonata".