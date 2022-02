Scippatore e spacciatore di droga, due arresti per i carabinieri

Nella serata di venerdì 4 febbraio 2022 i carabinieri della stazione di Castelletto, impegnati in un posto di controllo, su segnalazione di alcuni passanti hanno bloccato in piazza Verdi un 35enne di origini nigeriane, che aveva tentato uno scippo ai danni di una ragazza.

Accompagnato in seguito in caserma per essere identificato, il giovane ha dato improvvisamente in escandescenze, scagliandosi contro i militari. Bloccato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto con strappo.

Sempre venerdì sera, una pattuglia in abiti civili ha notato un ventenne di origini senegalesi, già noto alle forze di polizia, che si aggirava con fare sospetto per le vie del centro storico. Perquisito, è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di crack, già suddivisi in dosi pronte alla vendita.

Perquisita anche l'abitazione, al suo interno sono stati trovati altri 10 grammi di eroina, alcuni bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza e la somma di 1.400 euro in contanti. Il giovane straniero è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.