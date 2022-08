Donna travolta da un'auto, in codice giallo al Galliera

Erano le 6.15 del 18 agosto quando una donna, probabimente per andare in stazione, ha attraversato via Fiume ed è rimasta colpita da una'auto.

La 50enne è stata medicata sul posto dal medico del 118, arrivato con la Golf3, e poi ricoverata in codice giallo al Galliera da un'ambulanza della Croce verde Burlando.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche una pattuglia dlla polizia locale per effettuare i rilevamenti.