Anziana denuncia furto cane e accusa un malore, cagnolino ritrovato su un bus

"Mi hanno rubato il cane". I poliziotti hanno provato a tranquillizzarla ma per l'anziana l'idea di aver perso il suo inseparabile chihuahua era insopportabile e così ha accusato un malore ed è stata portata, per precauzione, al pronto soccorso.

Mentre la donna era in accettazione, un autista Amt ha comunicato alla centrale di aver trovato a bordo di un bus della linea 40 un cagnolino con collare e guinzaglio a seguito. È successo ieri, nel tardo pomeriggio di lunedì 11 dicembre. L'animale è stato preso in affidamento dai militi della Croce gialla soccorso animali che hanno avviato i controlli e stabilito che si trattava proprio del cane della signora.

L'anziana ha potuto così far rientro a casa insieme al suo cane. Ancora da chiarire se qualcuno le abbia strappato di mano in guinzaglio per salire a bordo del mezzo pubblico o se la donna, in un momento di agitazione, abbia lasciato andare il cane che, impaurito, si sarebbe rifugiato a bordo dell'autobus.