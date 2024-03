Si avventura nel bosco e cade in un dirupo: interviene l'elicottero

Si è avventurato in un bosco, ma è caduto finendo in un dirupo: è successo verso le 16 di domenica 17 marzo a Neirone, in località Isola.

Per soccorrere il protagonista della vicenda, un uomo di circa 60 anni, sono intervenuti la Croce Rossa di Gattorna, l'automedica Tango 1, il soccorso alpino e i vigili del fuoco con anche l'elisoccorso Drago chiamati in codice rosso, quello più grave.

L'intervento è tuttora in corso.

Articolo in aggiornamento.