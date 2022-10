Al via la sperimentazione del ‘bus a chiamata’ in Valle Sturla

Nel corso della mattina di lunedì 3 ottobre è stata presentata la nuova linea di trasporto pubblico locale a chiamata nel comune di Borzonasca. Si tratta della terza sperimentazione nell'area interna delle valli dell'Antola e del Tigullio, finanziata nell'ambito della Snai, Strategia Nazionale per le Aree Interne, in linea con gli obiettivi per il miglioramento della mobilità previsti dalla Strategia di Area: si è partiti, gradualmente, dalla val Graveglia, attivando il servizio dapprima nel comune di Ne, poi a Bargagli e Davagna e infine a Borzonasca.

In funzione dal lunedì a sabato, escluso i festivi, dalle 6 alle 19.30, il bus collega le frazioni di Acero, Belpiano, Levaggi, Temossi, Caregli, Caroso e Borzone con il centro del Paese.

Il bus a chiamata è un servizio flessibile, a misura dei cittadini che vivono nelle zone periferiche, spesso categorie fragili, come gli anziani, che non dispongono di mezzi propri per potersi spostare e raggiungere i 'punti di interscambio', che consentono una maggiore connessione con i luoghi di erogazione di servizi alla persona o alla famiglia o di godere delle risorse distribuite sul proprio territorio.

Il bus è attrezzato per il trasporto disabili. Il progetto del bus a chiamata si inserisce in un più ampio quadro di interventi sul tema dei trasporti, che è uno degli assi portanti della Strategia Antola-Tigullio e che, nel complesso, ha previsto un investimento di un milione 365mila euro.

Come prenotare

'Chiama il bus' si prenota tutti i giorni tramite l'app dei Servizi a Chiamata, oppure dal lunedì al sabato telefonando al numero verde 800 499999, attivo dalle 8 alle 12 (prenotazioni entro le ore 12 del giorno precedente a quello di richiesta del servizio). È possibile usufruire del servizio anche rivolgendosi direttamente all'autista al capolinea nella nuova area di interscambio in via Grilli (altezza cimitero). Ogni richiesta sarà esaudita compatibilmente con le prenotazioni precedentemente pervenute.

Le tariffe

Sono validi tutti i biglietti e gli abbonamenti utilizzati sulla rete provinciale. Maggiori informazioni: servizio clienti Amt 848 000030, customer care 0039 010 5582414.