Ladri in moto, sfilano il Rolex a un automobilista

Secondo tentativo di furto di un Rolex in pochi giorni fra Genova e provincia. Dopo l'episodio avvenuto venerdì 9 ottobre a Pieve Ligure, nella mattinata di martedì 13 è stato derubato un automobilista in via Borgoratti. Una moto con due persone a bordo si è affiancata al guidatore e il passeggero gli ha sfilato il prezioso orologio.

La vittima ha avvertito immediatamente la polizia, che è accorsa sul posto. Le indagini sono affidate alla squadra mobile. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dall'analisi delle telecamere della zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Pieve invece era stata una donna a piedi a entrare in azione, ma la vittima si era accorta di quello che stava accadendo ed era riuscita a trattenere il Rolex.