Donna aggredita in strada dal compagno, salvata da un agente di polizia penitenziaria

Una donna di 28 anni originaria dell'Ecuador è stata aggredita dal compagno, un 53enne ecuadoriano, in via Borgoratti a Genova. Decisivo l'intervento di un agente della polizia penitenziaria che ha notato la scena ed è intervenuto in maniera tempestiva per aiutarla. È successo sabato 14 gennaio 2023 intorno alle ore 22. A darne notizia è Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Polizia Penitenziaria.

"L''agente in servizio presso il carcere di Marassi, fuori servizio, ha sentito le grida di aiuto della donna - spiega Pagani - ed è immediatamente intervenuto mettendo in salvo la donna in un bar per poi fermare l'aggressore, consegnato nelle mani della Polizia di stato intervenuta sul posto insieme a un'ambulanza che ha preso in cura la donna trasportandola al pronto soccorso per le cure del caso. Che giungano all’agente di Polizia Penitenziaria i nostri complimenti per aver salvato da una violenta aggressione una donna ed evitato peggiore sorte".

L’aggressore è stato denunciato per lesioni personali ed è stato applicato d’urgenza l’allontanamento dalla casa familiare.