"Attenzione attraversamento gatti", a Bogliasco arrivano i cartelli

Un Comune a misura di bambino e amico dei gatti. Da qualche giorno a Bogliasco sono comparsi alcuni cartelli stradali, uno in frazione San Bernardo ricorda di 'rallentare' perché in paese 'i bambini giocano ancora per strada'; un altro invece in via Sessarego avvisa della presenza di una 'colonia felina protetta' e che 'i gatti vivono liberi, sono protetti ed è assolutamente vietato maltrattarli'. Si tratta di uno dei primi comuni in Italia a installare questa tipologia di cartelli.

In quella zona, infatti, è presente da molto tempo una vera e propria colonia con circa 30 gatti che stazionano in un terrapieno dietro ad alcuni palazzi della via che porta alla frazione di Sessarego. Di loro si occupano alcuni cittadini, in prima linea Francesca e Graziana, ed è stata coinvolta anche l'associazione di volontariato 'Amore Vero', ogni mese viene organizzata una raccolta di cibo per i felini all'interno di alcuni supermercati di Bogliasco.

Annalisa Casavola, volontaria amica dei gatti di Bogliasco racconta a Genova Today: "La colonia è presente in via Sessarego da molto tempo ma non era registrata ed era un po' abbandonata a se stessa, lo scorso inverno ho cominciato a seguire la questione e grazie all'associazione internazionale 'Gli Orsi della Luna' e alla presidente Carmen Aiello abbiamo lavorato con il Comune per una convenzione e una campagna di sterilizzazione. Così è diventata una colonia ufficiale, l'unica registrata a Bogliasco, ne esistono altre più piccole che vengono seguite da noi volontarie che lavoriamo per salvaguardare i gatti del paese".

"L'idea dei cartelli - prosegue Annalisa - è venuta ad Adria Sartore e insieme abbiamo avviato questa collaborazione con l'amministrazione comunale, verrà posizionato un secondo cartello anche in via Campodonico dove è presente una colonia felina più piccola. Non ci aspettavamo che dalla teoria alla pratica passasse così poco tempo, il Comune è stato davvero molto celere, onore al sindaco Luca Pastorino che ha mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale".

Il Comune di Bogliasco sui social ha commentato: "Il nostro paese è ancora a misura di bambino e rispetta i gatti che vivono liberi. Questi sono i primi di una serie di nuovi cartelli studiati per ricordare a tutti e a tutte i beni preziosi che la nostra comunità offre".