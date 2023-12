Blatte e insetti nel polo della guardia medica: cos'è cambiato

L'"allarme blatte" era scattato lo scorso giugno, quando il consigliere regionale Gianni Pastorino dopo alcune segnalazioni aveva puntato il dito sul polo di guardia medica della Asl 3 di Quarto di via Giovanni Maggio. Struttura sanitaria in cui erano state viste - e fotografate - diverse blatte. Ma cos'è cambiato in questi mesi?

Pastorino aveva portato un'interrogazione in consiglio regionale che però è stata rimandata nei mesi e discussa solo oggi, martedì 19 dicembre, dando spazio anche alle ultime notizie.

"È grave la presenza di blatte in una palazzina adibita a servizi sanitari - ha ribadito Pastorino in aula consiliare -. Dopo aver parlato con Asl 3 mi è stato detto che gli insetti arrivavano dall'esterno, ma la soluzione non può essere tenere sempre le finestre chiuse per non far entrare le blatte". Quali i provvedimenti, insomma, chiede il consigliere, per far sì che questa emergenza non si verifichi nuovamente la prossima estate con il ritorno del bel tempo?

Da giugno a dicembre sono stati eseguiti diversi interventi: per eseguire i lavori di bonifica, la sede del polo di continuità assistenziale era stata temporaneamente trasferita nei locali dell'hub vaccinale in via Maggio 3. Nel frattempo Asl 3 a giugno ha dato il via ai lavori di ristrutturazione della vecchia sede: in previsione c'era il posizionamento di un nuovo controsoffitto e un ulteriore intervento di disinfestazione, con anche la sostituzione di vecchi materassi e cuscini.

"I lavori del controsoffitto sono stati eseguiti - ha spiegato oggi in aula l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola, fornendo un aggiornamento di dicembre - così come la disinfestazione e la pulizia dei locali. Si provvederà alla sostituzione di guanciali e materassi, infine sono state posizionate zanzariere a tutte le finesre e un sottoporta alla porta di ingresso. Vedremo nella prossima bella stagione se queste misure saranno state sufficienti". Pastorino ha concluso annunciando un sopralluogo nella struttura.